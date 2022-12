X Factor 2022, Semifinale: eliminati gli Omini. Ecco i finalisti

La band del Roster di Fedez è eliminata al ballottaggio con i Tropea di Ambra per volere dei giudici. Julian Loggia, Zak Loggia e Mattia Fratucelli abbandonano la gara tra le lacrime dei compagni di viaggio. L’appuntamento con la finale è giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Dopo una semifinale ricca di colpi di scena, è la band del Roster di Fedez a dire addio al sogno di diventare il nuovo vincitore di X Factor Italia. A emettere il verdetto i giudici, e non il televoto come avrebbe voluto e sperato Fedez fino all’ultimo istante, così come ha dichiarato contrariato davanti ai giudizi unanimi dei colleghi: “Sono stupito che non sia stato il pubblico a decidere chi mandare in finale”.

L’ADDIO DEGLI OMINI TRA LE LACRIME DEI FINALISTI

Gli Omini tengono banco attraverso due manche, nella prima in cui calcano il palco insieme ai Baustelle sulle note della celebre Charlie fa surf e la seconda in cui raccontano il meglio del loro percorso all’interno dello show. Nonostante la grinta da vendere, la naturale attitudine a stare sul palco e i numerosi consensi, non riescono ad arrivare fino in fondo e cadono al ballottaggio con i Tropea. Le due band rispolverano i rispettivi cavalli di battaglia e infine c’è chi incassa il verdetto: Julian Loggia (basso e voce), Zak Loggia (chitarra e ai cori) e Mattia Fratucelli (alla batteria), sono fuori da XF mentre gli highlinder del Roster di Ambra volano (a sopresa?) in finale grazie alla loro interpretazione di Asilo Republic di Vasco Rossi.

DOPO X FACTOR PRONTI AL TOUR

A seguito della diatriba al tavolo della giuria che non ha voluto chiamare il tilt decretando di fatto l’uscita degli Omini, i concorrenti rimasti in gara si stringono alla band di Fedez. Linda non riesce neppure a parlare, tanto ha la voce rotta dal pianto, i Tropea li abbracciano “è stato il miglior ballottaggio della storia di X Factor, di cosa stiamo parlando?”, i Santi si uniscono al coro e Beatrice Quinta chiude il cerchio con una sentita sfilza di lodi. I fantastici tre ringraziano sportivamente: “Noi siamo felici, abbiamo spaccato raga per essere arrivati fino a questo punto, adesso si va in tour, adesso la musica si fa fuori da qua. E’ un gioco, siamo dovuti uscire”. L’ultima parola a Fedez visibilmente commosso: “Io sono contento, credo che abbiano spaccato, ma sono veramente dispiaciuto e mi sento in colpa”.

Linda, Santi Francesi, Beatrice Quinta e Tropea sono i finalisti di X Factor 2022