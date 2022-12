TV, a “Dalla parte degli animali”, con l’On. Michela Vittoria Brambilla e con la piccola Stella, i cani diversamente speciali, il gatto mascotte di Miss Italia e il pollo Amilcare

Ospiti di riguardo nello studio cascina, in questa bella domenica di dicembre, saranno i cani portatori di handicap che riescono a vivere una vita normale grazie alle cure speciali dell’associazione Wonderdogs. Yoda, gatto imbronciato e intelligente di Patrizia Mirigliani, è una “il portafortuna del concorso di “Miss Italia”. Conosceremo poi il pennuto Amilcare, detto Micky, salvato da un allevamento e perfetto amico del cuore. E non mancheranno gli animali del CRAS: un gabbiano, un germano reale, un coniglio. Tante, tantissime storie che emozionano e danno calore in questi giorni che ci avvicinano al Natale. Come sempre accade in ogni nuova puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico format che si preoccupa di animali randagi, abbandonati, in pericolo o semplicemente soli per trovar loro la casa e l’affetto che si meritano.

Sì, i cani portatori di handicap possono vivere una vita allegra, colorata, gioiosa e soprattutto normale! Basta seguire i consigli di Wonderdogs, associazione specializzata nel facilitare l’esistenza di questi animali. Una vita tra la bellezza il gatto Yoda ce l’ha già e anche il dono di capire se chi gli sta davanti profuma di bontà: un toccasana per la sua amica umana Patrizia Mirigliani. Poi è di scena il pollo Amilcare, l’amico pennuto, e subito dopo di lui i tantissimi cagnolotti in cerca di casa. Due in particolare hanno proprio bisogno di trovare un focolare. Si tratta di Chuck e Gina, due pastori dell’Anatolia, per i quali rinnoviamo un appello urgente: prendeteli, sono adorabili! Prima della consueta sfilata degli adottabili, entriamo silenziosi nel mondo del bosco per assistere alla liberazione dei tanti selvatici che, dopo la guarigione, potranno tornare liberi. Magic moments…

Tra le superstar con le valigine pronte per venire a stare da voi c’è Thiago, un simpaticone, c’è Stop, detto Stoppino, un rubacuori, c’è Zeus un husky delle meraviglie. Ci sono Rino e Nuvola, due cuccioli da paradiso. Anche l’oca Gertrude cerca casa e non scordatevi del gatto Spiaggione! Pronti a commuovervi, arriva il momento dell’adozione live. Il cane Michele incontrerà la sua nuova famiglia. Commovente è anche la storia del cagnolino Willy che era stato buttato in un pozzo a morire. Invece…L’ultima parola (o quasi) a Lucky, il cane avatar amato da tutti i bambini, che ci racconterà le tante curiosità sull’alpaca, animale andino.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.