Marco Verratti e Jessica Aidi infiammano Miami, coppia hot in spiaggia

La coppa del mondo di bellezza è tutta per il calciatore azzurro e la moglie francese

Marco Verratti e Jessica Aidi sono spiaggiati a Miami.

Approfittando della pausa del campionato dovuta ai Mondiali del Qatar, il calciatore azzurro che milita nel Paris Saint Germain si rilassa tra bagni di sole e nottate infuocate con la moglie, la modella sexy e prorompente dai capelli riccioli e il fisico mozzafiato. Sul bagnasciuga si fanno notare, lei avvolta in costumini striminziti che lasciano poco all’immaginazione e stuzzicano l’eros.

JESSICA, CHE OUTFIT DA SEX BOMB!

Non importa se in Qatar l’Italia non c’è. Le wags degli azzurri infiammano ugualmente le spiagge. Jessica Aidi, sex bomb sposata con Marco Verratti, è la capitana delle belle che non vedremo a Doha, ma in compenso è spiaggiata in altri lidi a mostrare le curve. Con il costume intero decisamente sgambato (è il suo modello preferito, spesso sfoggia mise simili), al limite della censura, con tanto di striscioline di stoffa intriganti a sfiorare i fianchi, la moglie del calciatore conquista tutti i flash. Anche in bikini giallo, una mise perfetta per farsi notare durante l’immersione, la modella francese di origini marocchine e algerine sa catturare i like sui social. Tra una sessione di tintarella e l’altra la coppia ha partecipato anche alle sfilate di moda statunitensi insieme ad altri vip internazionali.

MARCO E JESSICA, LA LORO STORIA D’AMORE

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati un anno e mezzo fa. Dopo la vittoria della Nazionale a Euro2020, la coppia ha sorpreso tutti con una cerimonia elegante e privata alle porte di Parigi. E dopo il sì con rito civile, hanno scelto una festa da mille e una notte in un hotel nel centro della capitale francese per festeggiare la loro bellissima unione. Tra loro la scintilla è scoccata all’improvviso. Pare che si siano conosciuti in un locale dove Jessica Aidi stava lavorando come cameriera (e cercava di avviare la sua carriera da modella, dopo ha lavorato per Victoria’s Secret e posato per Sport Illustrated). Subito si sono innamorati e dopo due anni insieme lui le ha fatto una romanticissima proposta sulla spiaggia di Marrakech, fino alle nozze parigine del luglio 2021.