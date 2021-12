Rupert Grint diretto da Guillermo del Toro per una serie Netflix

Annunciato anche il cast dello show

Rupert Grint sarà diretto da Guillermo del Toro in Cabites of Curiosities. La serie Netflix sarà un progetto ambizioso, particolare e, soprattutto in perfetto stile del Toro. Come si legge su Deadline, il regista premio Oscar per La forma dell’acqua (The shape of water) avrebbe espresso il desiderio di lavorare con la star di Harry Potter (in cui ha interpretato Ron Weasley) dopo averlo visto recitare nella serie Servant di Apple Tv+ (prodotta da M. Night Shyamalan).

Nel cast di Cabinets of Curiosities ci saranno anche Essie Davis, Luke Roberts, Andrew Lincoln, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Crispin Glover, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Sebastian Roché e Peter Weller.

L’1 gennaio vedremo Rupert Grint insieme a Daniel Radcliffe (Potter), Emma Watson (Hermione), al regista Chris Columbus e ad altri membri del cast – Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart – per un episodio speciale dal titolo Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, che andrà in onda su HBO Max