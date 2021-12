Rete 4, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”

Il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini sarà ospite di Paolo Del Debbio nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, giovedì 2 dicembre, in prima serata, su Retequattro. Tanti i temi che verranno affrontati: dal passaggio di alcune Regioni in zona gialla per l’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni, all’ipotesi di obbligo vaccinale, fino alle preoccupazioni economiche per il crescere dell’inflazione e del costo della vita.

Sempre in tema Covid-19, ampio spazio alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, che prenderà il via a fine mese, e alla variante Omicron con i relativi problemi di gestione sanitaria legata anche agli sbarchi.

Nel corso della serata, un approfondimento sarà dedicato all’imminente entrata in vigore del super green pass: il ministro degli Interni Luciana Lamorgese e i prefetti hanno annunciato controlli più serrati per i trasgressori, che rischieranno multe dai 400 ai 1000 euro.