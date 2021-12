Grande Fratello Vip, frase omofoba di Katia Ricciarelli: “Biagio D’Anelli è normale o è gay?”

Ennesimo scivolone della soprano al Grande Fratello Vip

Ennesimo scivolone per Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip. La cantante lirica, durante una Soleil Sorge e Manila Nazzaro, si è lasciata andare ad un commento omofobo parlando di Biagio D’Anelli, l’opinionista televisivo tra i neo concorrenti della Casa.

“Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“ ha domandato la Ricciarelli rivolgendosi alle sue compagne d’avventura. “No, non è gay, non mi risulta”, ha risposto la Nazzaro. “Gay? Non lo so“, la replica della Sorge.

La Ricciarelli non è accorta della gravità della sua affermazione ma il popolo del web si e nelle ultime ore si è scatenata una nuova polemica. Alfonso Signorini e gli autori del reality, saranno nuovamente indulgenti nei confronti della cantante lirica a cui hanno perdonato più di qualche scivolone? E’ probabile di sì, in quanto la soprano è una degli intoccabili del Gf. Ieri intanto, sono emerse alcune sorprenderti indiscrezioni riguardo ad un concorrente, la giovane principessa etiope Lulù Selassiè. Sembrerebbe che il conduttore e gli autori non la vedano di buon occhio in quanto sia sporcando il percorso di Manuel Bortuzzo. Pertanto la metterebbero sotto pressione appositamente.

In effetti, mai come quest’anno pare che siano evidenti simpatie e antipatie. Ad alcuni concorrenti non si perdonano gaffe o linguaggi scurrili mentre, nei confronti di altri Vip, tali medesimi comportamenti non vengono nemmeno sottolineati.

