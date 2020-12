Sitara Rapisarda e Andrea Ghiselli sono tornati insieme? Prima storia sui social

Sono stati due dei protagonisti dell’edizione 2020 di Matrimonio a prima vista Italia. Forse anche i più criticati e non solo per il percorso che hanno fatto dentro al programma. Non era mai capitato nella storia delle edizioni italiane del format, che due sposi divorziassero e poi si fidanzassero tra di loro.



Ed è invece successo in questo pazzo 2020 che ha regalato del sano trash in tv, nonostante le mille difficoltà! Sitara Rapisarda e Andrea Ghiselli hanno raccontato della loro storia d’amore una volta finito il programma, nell’episodio di Matrimonio a prima vista Italia registrato qualche tempo dopo le scelte finali; ma poi hanno regalato un altro colpo di scena raccontando agli esperti che tra loro era finita. A dire il vero a volere la fine di questa relazione era stato Andrea Ghiselli che diceva di aver visto in Sitara solo una amica, alla fine della percorso, seguendo poi in tv anche le puntate. E così nella puntata di Matrimonio a prima vista dal titolo “Tutta la verità” in onda il primo dicembre su Real Time, abbiamo visto come i due ragazzi siano rimasti amici, ma che la loro storia fosse arrivata al capolinea. In realtà Sitara faceva notare che in cuor suo c’era ancora un sentimento…E il suo cuore potrebbe ancora battere per Andrea?

Come saprete da ieri sera i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2020 sono tornati in possesso dei loro profili social che usano quindi ormai da ore. E proprio dai social arrivano degli aggiornamenti su quanto sta succedendo in queste ore. Proprio un paio di ore fa, Sitara ha pubblicato le sue storie sui social mostrandosi in compagnia, indovinate di chi? Ma chiaramente di Andrea Ghiselli! Lei e Andrea sono al ristorante a Roma, insieme a un’altra coppia di amici e si mostrano per la prima volta insieme in una storia. Non sappiamo se siano solo amici o ci sia di più ma di certo, sono felici di vedersi!

Non ci resta che continuare a seguire i due protagonisti di Matrimonio a prima vista sui social per scoprire se sono una coppia oppure no!



