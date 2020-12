Rihanna e A$AP Rocky fidanzati: “L’amicizia è diventata amore”

La conferma è arrivata da People, che ha citato una fonte vicina alla cantante: la lunga amicizia e il sodalizio professionale tra Rihanna e il rapper si sarebbero trasformati in amore. Lei in passato è stata legata a Chris Brown e Drake, A$AP Rocky ha avuto storie con Iggy Azalea e Kendall Jenner.

È scoppiato l’amore tra Rihanna e A$AP Rocky, dopo anni di amicizia e collaborazioni. Lo conferma People, su segnalazione di una fonte vicina alla cantante. La relazione sarebbe agli inizi e pare che i due siano stati visti a cena al Beatrice Inn di New York City. Il rapper, al secolo Rakim Athelaston Mayers, in passato ha avuto relazioni con la cantante Iggy Azalea, le indossatrici Daiane Sodré e Chanel Iman, e Kendall Jenner, la top model e star di reality sorella di Kim Kardashian.

I gossip su una storia tra Rihanna e A$AP Rocky, in realtà, si susseguono già da un po’. I due avevano già collaborato nel 2011 e nel 2013, ma è nel 2020 che il sodalizio artistico si è intensificato, con l’artista delle Barbados che ha scelto il collega come testimonial della campagna dedicata alla sua linea cosmetica Fenty Skin. I due hanno preso parte a interviste congiunte con Vogue e GQ per la promozione, manifestando una notevole complicità e armonia: “Penso che la parte più difficile del lavorare con te sia stato cercare di non scherzare e ridere tutto il tempo”, raccontò lui all’epoca. Da quell’alchimia sarebbe dunque nato qualcosa di più profondo. Rihanna e A$AP Rocky diventeranno i nuovi Beyoncé e Jay-Z?

In passato, la cantante ha fatto parlare non poco il gossip. Dopo una breve frequentazione con l’attore Josh Hartnett, è stata a lungo legata con Chris Brown, che nel 2009 ha denunciato per maltrattamenti e violenze, salvo poi ritirare le accuse. Ha quindi avuto un flirt con il giocatore di baseball Mamuka Labadze, una lunga relazione – tra tira e molla – con Drake e liason con con il calciatore francese Karim Benzema, il pilota automobilistico Lewis Hamilton e l’imprenditore saudita Hassan Jameel, da cui si è separata nel gennaio 2020.

