Per Mediaset un autunno con ascolti in continua crescita | Canale 5 prima rete in daytime

Da settembre a oggi tutte le Reti del gruppo in prima serata hanno segnato un costante miglioramento sul target di riferimento (15-64 anni)

Ascolti in continua crescita per la proposta televisiva Mediaset d’autunno. Dopo la partenza sprint di settembre 2020 e un ottobre ancora più brillante, il mese di novembre appena concluso segna un finale di stagione che si annuncia da record. Gli ascolti Auditel dal 6 settembre al 28 novembre vedono un miglioramento costante dei risultati di tutte le reti Mediaset che in prima serata, sul target commerciale di riferimento (15-64 anni), passano dal 35,2% di settembre al 35,8% di ottobre, fino a raggiungere il 36% nel mese di novembre appena concluso.

La crescita della leadership Mediaset si confronta con la diminuzione dello share delle reti Rai sul target 15-64 anni: i canali del servizio pubblico calano dal 32,4% di ottobre (Mediaset 35,8%) al 32,0% di novembre (mentre Mediaset è salita ancora fino al 36%).

Il miglioramento non è tangibile solo mese dopo mese ma anche nel confronto annuale. Rispetto agli ascolti registrati nell’autunno televisivo 2019., Canale 5 cresce nel target commerciale dove conferma la sua assoluta leadership e in prima serata guadagna in novembre il 3,6%.

Inoltre Canale 5 diventa prima rete italiana in daytime anche sul pubblico totale con una share del 16,7%, superando così Rai1 (16,2%) e aumentando i propri ascolti del 1,8% rispetto al 2019.

Stagione d’oro, infine, anche per i canali tematici Mediaset. Da settembre a oggi, Iris, LA5, 20, Focus, TopCrime, Cine 34, Italia 2, Mediaset Extra, TgCom24, Boing e Cartoonito confermano la leadership nazionale in prima serata (8,3% di share contro il 5,8% dei canali tematici Rai) e incrementano in maniera decisa gli ascolti rispetto al 2019 (+16.9%).

Tgcom24