Mediaset ringrazia Ficarra e Picone per il loro contributo a Striscia

Mediaset “saluta e ringrazia” Salvatore Ficarra e Valentino Picone “che dopo i tanti anni di successo nella conduzione di ‘Striscia la Notizia’ hanno deciso di fermarsi”. La coppia comica – si legge in una nota del ‘Biscione’ – si è dimostrata da subito perfetta per lo stile e lo spirito del Tg satirico di Canale 5 grazie a una delle intuizioni più indovinate di Antonio Ricci”. “A Salvatore e Valentino vanno tutto il nostro affetto e la nostra stima. Mediaset è casa vostra: oltre all’auspicio e al desiderio di rivedervi a “Striscia”, appena sarete pronti con nuovi progetti non vediamo l’ora di lavorare ancora insieme”, ha commentato l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.