Il Natale più solitario della regina Elisabetta: a Windsor, col principe Filippo

Niente nipotini, niente figli, niente Sandringham. Per la prima volta in 33 anni sua Maestà non si recherà nella dimora in campagna per festeggiare con tutta la royal family. E per la prima volta dal 1949 trascorrerà il Natale senza nessuno dei suoi quattro figli

Da Buckingham Palace è arrivata la conferma: quest’anno, causa coronavirus, Elisabetta II e principe Filippo trascorreranno il Natale, da soli, a Windsor. Dunque, per la prima volta in trentatrè anni, non saranno a Sandringham col resto della royal family. Dagli anni ’80, infattim la famiglia reale al gran completo si riunisce ogni Natale nella tenuta di Sandrigham, nel Norfolk. L’anno scorso all’appello mancavano solo Harry e Meghan, che hanno trascorso le vacanze in Canada prima delle «dimissioni» da reali.

Ma quest’anno, come recita il breve comunicato di Buckingham, «dopo aver considerato gli opportuni consigli, Sua Maestà e il Duca hanno deciso di trascorrere un tranquillo Natale a Windsor».

Questo significa che la novantaquattrenne Elisabetta e il novantanovenne Filippo trascorreranno il Natale senza nessuno dei loro quattro figli per la prima volta dal 1949, quando sua Maestà lasciò a Buckingham il primogenito Carlo, che all’epoca aveva un anno, per raggiungere il marito a Malta.

Ma come sarà il Natale degli altri royal? I duchi di Cambridge, coi piccoli George, Charlotte e Louis, potrebbero trascorrere le festività nella loro tenuta ad Anmer Hall, nel Norfolk. Oppure nel Berkshire, a casa di Carole e Michael Middleton, dove potrebbe arrivare anche la sorella di Kate, Pippa, col marito James. In Gran Bretagna infatti, dal 23 al 27 dicembre, potranno unirsi all’interno della stessa «bolla» tre nuclei familiari: nessuno di questi, però, potrà avere altri contatti in quei cinque giorni. Per quanto riguarda il principe Andrea e Sarah Ferguson, i due ex vivono già insieme al Royal Lodge, a Windsor. A loro potrebbero unirsi la principessa Beatrice col marito Edoardo Mapelli Mozzi e la principessa Eugenie, incinta del suo primo figlio, con Jack Brooksbank.

Il principe Edward, la contessa del Wessex e i loro figli resteranno con tutta probabilità a Bagshot Park, nel Surrey, dove vivono, così come la principessa Anna e la sua famiglia non si sposteranno da Gatcombe Park, nel Gloucestershire.

Il principe Carlo e Camilla di Cornovaglia, invece, trascorreranno il Natale a Highgrove, nel Gloucestershire. Ma non è escluso che a un certo punto facciano visita a Elisabetta e Filippo. Nelle regioni di livello 2, come Windsor, possono mescolarsi all’aperto fino a sei persone di famiglie diverse. Ciò significa che la regina e suo marito potrebbero incontrare altri membri della royal family quantomeno per passeggiare assieme nel parco del Castello di Windsor.





Roberta Mercuri, Vanityfair.it