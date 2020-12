Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei nuovi concorrenti

L’indiscrezione era nell’aria da tempo ma ora è arrivata l’ufficialità. Dopo gli ingressi alla spicciolata di nuovi personaggi (vedi Selvaggia Roma e Silvia Salemi) nella casa del Grande Fratello Vip è pronto a entrare un nuovo gruppo di inquilini.

A svelare in anteprima i nomi di sei nuovi concorrenti è il settimanale Chi.

La rivista diretta da Alfonso Signorini rivela, in esclusiva sul numero in edicola il 2 dicembre, le identità dei vipponi che varcheranno la porta rossa di Cinecittà nelle prossime puntate. Sei (su dieci) volti noti del piccolo e grande schermo che faranno il loro ingresso al Gf Vip entro il 14 dicembre. L’esigenza di rinfrescare il cast, che dopo oltre settanta giorni di reality ha perso molti dei suoi protagonisti iniziali, si è resa necessaria con il prolungamento del programma. Gli ascolti sempre altissimi – e l’interesse che l’edizione vip del reality più longevo della storia italiana sta riscuotendo – hanno invogliamo la produzione ad allungare di un paio di mesi la messa in onda.

La notizia non è stata presa bene dagli attuali protagonisti del Grande Fratello Vip e alcuni hanno addirittura annunciato un possibile ritiro prima della finale. Tra loro anche Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Proprio per motivare i concorrenti Alfonso Signorini è entrato nella Casa lo scorso venerdì. “Sono entrato perché sentivo il bisogno di dare una carezza a questo cast che si meritava un gesto d’affetto – spiega Signorini su Chi – dopo la notizia shock del prolungamento del programma. Stare qui dentro fino a febbraio non è una passeggiata, non stiamo parlando di tre settimane, come è successo nella scorsa edizione, ma di due mesi, e questo ha certamente disorientato tutti. Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e famigliari, certo, sono nomi che mi avrebbero fatto gioco perché sono protagonisti assoluti, ma, ripeto, l’aspetto umano deve prevalere sulla logica del programma, ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta”.

Per arrivare a fine febbraio c’era la necessità di rimpolpare il cast originale ormai decimato (e stanco). A dare nuovo brio al Grande Fratello Vip saranno (tra gli altri): Samantha De Grenet (che all’Isola dei famosi partecipò con Dayane Mello), Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra Lamborghini e con la quale non parla da mesi), Carlotta Dell’Isola (una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island con il fidanzato Nello), Andrea Zenga (figlio dell’ex portiere di calcio Walter Zenga), Filippo Nardi (storico concorrente del Gf 2001) e Mario Ermito (modello e attore brindisino). A loro si aggiungeranno altri quattro nomi ancora top secret, ma già in isolamento.

Novella Toloni, ilgiornale.it