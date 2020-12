Buon compleanno a Britney Spears, la principessa del pop

Tutto su Britney Spears, una delle popstar più iconiche degli anni Duemila: la carriera e la vita privata della cantante di Baby One More Time.

Britney Spears è una delle teen-idol più importanti di sempre. L’ex principessa del pop, oggi una vera e propria regina, continua a essere amata da milioni di fan. Passa il tempo anche per l’iconica popstar, tra le cantanti più celebri degli anni Duemila grazie a successi come One More Time, Oops I Did It Again e Toxic, ma la sua fama non diminuisce. Spesso al centro di polemiche e gossip sulla sua vita privata, Britney ha saputo far parlare di sé per i successi e gli eccessi, per le tante hit



sfornate e per i momenti di crisi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera.

Chi è Britney Spears

Quanti anni ha? Essendo nata nella città di McComb in Mississippi il 2 dicembre 1981 sotto il segno del sagittario, ha 39 anni. Britney Jean Spears è diventata in circa vent’anni di carriera tra alti e bassi una vera icona del mondo della cultura pop, non solo in musica. Basti pensare che, con oltre 200 milioni di dischi venduti, è una delle artiste donne di maggior successo della storia.

Non sarà forse un talento limpido e naturale, come una Christina Aguilera o una Beyoncé, ma nel suo Britney ha saputo rivoluzionare realmente il mondo della cultura pop, dando il via a quella rinascita del teen pop che sul finire degli anni Novanta ha posto le basi per alcuni dei fenomeni più grandi degli ultimi anni (basti pensare a Miley Cyrus o Ariana Grande).

La Spears riesce a raggiungere fin da subito un successo planetario con i suoi primi due album, …Baby One More Time e Oops!… I Did It Again, trascinati dal boom straordinario delle due title track, diventate immediatamente dei tormentoni. Britney si pone in quel contesto come la ‘risposta’ solista alle Spice Girls, che già negli anni Novanta avevano trascinato il pop verso una dimensione più teen.

Il successo di Britney è proseguito con il terzo album, Britney appunto, del 2001. In quel periodo la cantante fa il suo esordio al cinema con Crossroads. Il suo processo di maturazione reale inizia dal quarto album, quando assume una maggiore indipendenza creativa per la scrittura dell’album In the Zone, pubblicato nel 2003 e contenente un duetto con Madonna (Me Against the Music) e un brano popolarissimo come Toxic.

Esce nel 2007 Blackout, altro lavoro di grande successo e di ulteriore maturazione per la giovane cantante. Non più al centro delle cronache musicali, la Spears riesce comunque a sfornare hit importantissime come Gimme More e Piece of Me. La sua carriera prosegue quindi fra alti e bassi. Nel 2011 viene inserita nel Guinnes dei Primati per essere stata la prima donna ad aver inserito sette album nei primi due posti della Billboard 200.

Il 5 novembre 2014 ottiene le chiavi della città di Las Vegas nel corso del Britney Spears Day. Il suo ultimo album, finora, risale al 2016, quando ha dato alle stampe Glory.

Britney Spears oggi

Dalla pubblicazione di Glory, la Spears non si è praticamente mai fermata, tra concerti a Las Vegas e tour in giro per il mondo, anche in Paesi in cui fino a poco tempo fa non si era mai esibita. Tra questi, molti Stati del Sud-Est asiatico, dell’Estremo Oriente oltre che Israele.

Nell’estate del 2018 ha svolto anche un nuovo tour di grande successo in Nord America e in Europa, mentre per il 2019 ha annunciato un residence show a Las Vegas, intitolato Britney: Domination. Nuovi album all’orizzonte per ora non sembrerebbero esserci, ma la sua carriera prosegue ancora a gonfie vele, anche se nel 2020 il suo avvocato ha annunciato che non calcherà più un palco, salvo sorprese.

La vita privata di Britney Spears: i fidanzati e i figli della cantante

Al contrario di altre star più schive, Britney Spears fin da ragazzina è stata al centro del gossip musicale (e non solo). La sua love story più chiacchierata è stata quella con il cantante Justin Timberlake, iniziata nel 1999 e terminata nel 2002. Nel 2003 Britney si è quindi messa con l’amico d’infanzia Jason Allen Alexander, sposato il 3 gennaio 2004 a Las Vegas. Il matrimonio fu annullato dopo 55 ore, in quanto la cantante aveva ammesso di aver preso la decisione di sposarsi in un momento di incoscienza.

Un mese dopo il matrimonio, Britney annuncia di essersi fidanzata con il ballerino Kevin Federline, con cui diventa protagonista di un reality show: Britney and Kevin. Si sposano il 18 settembre e ben presto anno due figli: Sean Preston, nato il 14 settembre 2005 e Jayden James, nato il 12 settembre 2006. Due mesi dopo la nascita del secondogenito, la Spears chiede il divorzio, ufficializzato nel 2007.

Il 16 febbraio dello stesso anno la cantante si ricovera in un centro di riabilitazione ad Antigua, nei Caraibi. Dopo ventiquattr’ore è già in viaggio per Las Vegas e lì, in stato confusionario, entrata da un parrucchiere prende un rasoio e si rade a zero i capelli. L’episodio fa immediatamente il giro del mondo, e la Spears, tornata in sé, decide di ricoverarsi in un’altra clinica.

Dopo qualche anno riesce a superare il momento di crisi, riottiene la custodia dei figli, precedentemente perduta, e instaura un nuovo rapporto con il suo agente, Jason Trawick. I due si lasciano nel 2013. La Spears passa quindi attraverso due relazioni brevi: quella con l’impiegato David Lucado e quella con il produttore Charlie Ebersol. Nel 2016 ritrova una certa stabilità con il modello Sam Asghari. I due fanno ancora coppia fissa e in più occasioni si sono mostrati felici. Chissà che presto non possano pensare anche di mettere al mondo dei figli… i fan di Britney ci sperano!

Sai che…

– Dove vive Britney Spears? Ha una splendida villa in California, ma pare che negli ultimi tempi l’abbia messa in vendita…

– Nata a McComb, Britney è cresciuta a Kentwood, in Louisiana.

– La sorella minore, Jamie Lynn Spears, è a sua volta una cantautrice, protagonista della serie per ragazzi Zoey 101.

– Negli ultimi anni si è parlato di lei soprattutto per i problemi legali riguardanti la tutela del padre, da cui la cantante vorrebbe liberarsi.

– Su Instagram Britney Spears ha un account ufficiale tra i più seguiti al mondo.

– Fin da bambina, Britney ha mostrato il suo talento nella danza e nel canto, vincendo diversi premi a scuola.

– L’altezza di Britney Spears è 1 metro e 63.

Se c’è una canzone della Spears che ha fatto la differenza nella sua carriera, questa è One More Time.





Mauro Abbate, Notiziemusica