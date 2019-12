Rete 4, stasera torna “Quarta Repubblica”

Stasera, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show di politica ed economia, Nicola Porro intervisterà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (registrazione alle ore 19.00 circa) con la quale si discuterà dei diversi scontri al di fuori e dentro il governo, con particolare attenzione al Mes, il Fondo Salva Stati, proprio nel giorno delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte alle Camere.

Sulla questione, Tecnè mostrerà, in esclusiva per “Quarta Repubblica”, i risultati degli ultimi sondaggi.

Con servizi, testimonianze e dibattiti in studio, sarà analizzato anche il “braccio di ferro” tra la magistratura e il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, in seguito all’inchiesta della Procura di Firenze sui finanziamenti alla fondazione Open.

Infine, con un reportage dalla Germania, ampio spazio al tema dell’immigrazione: continuano ad essere rimandati in aereo i migranti sbarcati sulle nostre coste, per poi dirigersi nei Paesi del Nord Europa.

Tra gli altri ospiti della serata: l’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli (Pd), il deputato della Lega Lorenzo Fontana, l’ex coordinatore nazionale di FdI Guido Crosetto, il deputato Maurizio Lupi, il sociologo Luca Ricolfi, il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, il direttore de “La Notizia” Gaetano Pedullà, i giornalisti Aldo Cazzullo, Ferruccio Sansa, Luca Telese, Paolo Guzzanti e Piero Sansonetti.