Lily Rose Depp: «Mai stata ribelle».

La figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp parla della sua adolescenza.

«Adolescente ribelle? I miei non erano severi, non c’era nulla contro cui ribellarsi». Lily-Rose Depp, 20 anni, elogia i suoi famosi genitori per la sua educazione permissivi. «Avevano fiducia nella mia indipendenza e nella mia capacità di decidere», ha detto la giovane attrice che ha recentemente recitato in The King ed è attualmente ambasciatrice del marchio per Chanel. «Entrambi hanno lasciato la scuola quando avevano 15 anni», ha continuato, «e anch’io non ho mai pensato all’università come al mio obiettivo.

Ho sempre voluto lavorare. Non avevo alcun incentivo a continuare a fare tutto quel lavoro». Poi ha continuato parlando dello sforzo fatto dai genitori per preservare la sua privacy: «I miei genitori hanno fatto un ottimo lavoro nel dare a me e mio fratello l’educazione più privata che avremmo potuto avere. Non sono proprio un frequentatrice di club… Guardo gli spettacoli di cucina più di ogni altra cosa».”

Gossip.it