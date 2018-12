Giulia Provvedi: “La mia vittoria è vedere Silvia in finale al GfVip”

Eliminata dal Grande Fratello Vip una delle due gemelle Donatella’s, Giulia Provvedi, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La sorella bionda ha aperto il suo cuore e confessato le sensazioni avute in seguito alla notizia del presunto tradimento subito dal fidanzato Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta. «Non ho mai pensato mi avesse potuto tradire – ha detto – ho avuto dei dubbi, è stata dura non sapere. Quella segnalazione non era vera, però mi ha fatto male».

A tirarle su il morale fu il gesto della mamma. «Il mio stato d’animo era molto particolare il giorno dopo che ho saputo – ha confessato – Poi è arrivato l’aereo di mia mamma, che mi ha detto di stare serena. Adesso è tutto risolto e andiamo avanti più innamorati di prima».

Una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia Giulia Provvedi ha avuto modo di vedere la registrazione dell’intervista rilasciata proprio a Verissimo da Fabrizio Corona dove, inevitabilmente, si è parlato della sorella Silvia, sua ex fidanzata. «Si l’abbiamo vista ed è stata molto male – ha rivelato – lei non riusciva ad essere più felice. Ma al Grande Fratello Vip finalmente si è resa conto di essere una forza. Sono felicissima di questa avventura, la mia vittoria è vedere mia sorella Silvia in finale. Abbiamo fatto un percorso insieme ed era giusto che una delle due arrivasse fino in fondo quindi farò il tifo per lei con tutte le mie forze».

Infine sulla lite con Alessandro Cecchi Paone. «Io non avrò la sua cultura, ma sicuramente non sono una pezza da piedi come mi ha descritta – dice – a me fa male quando una persona attacca così gratuitamente. Ho barcollato, ma non ho mollato».

Simone Pierini, Ilmattino.it