Il ‘Pinocchio’ live-action Disney ha il suo Geppetto: Tom Hanks

Potrebbe essere Tom Hanks a interpretare Geppetto nella versione live action di Pinocchio firmata Disney, le cui riprese inizieranno il prossimo anno. L’attore è infatti nella prima fase di trattative per avere il ruolo del falegname dalle cui mani prenderà forma il burattino che sogna di diventare un bambino vero. Il film sarà diretto da Paul King, già regista di Paddington e del suo sequel. L’ultima versione della sceneggiatura è stata scritta da Simon Farnaby, il quale ha già collaborato con King nei due film con protagonista l’orsetto nato in Perù e trasferitosi a Londra. A produrre la versione live action della trasposizione del romanzo di Collodi sarà Chris Weitz.Non sarebbe la prima volta per Tom Hanks, premio Oscar con Forrest Gump e Philadelphia, a essere coinvolto in una produzione Disney. L’attore, infatti, oltre a essere la voce di Woody nei cartoni Toy Story, ha anche interpretato lo stesso Walt Disney nel film Saving Mr. Banks, affiancato sul set da Emma Thompson e Colin Firth. Se fosse confermato il suo ruolo di Geppetto, poi, il 2019 sarebbe un anno decisamente pieno di impegni per Tom Hanks, già al lavoro sul biopic Mr. Rogers, dedicato all’iconico personaggio televisivo Fred Rogers, e il dramma ambientato durante la seconda guerra mondiale, Greyhound.Il prossimo anno la Disney porterà al cinema la versione live action di tre suoi classici, Dumbo a marzo, Aladdin a maggio e Il Re Leone a giugno. Quanto a Pinocchio, invece, questo film si affiancherà a quello che realizzerà Matteo Garrone: il regista di Dogman inizierà le riprese a breve, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto. Numerose sono state le trasposizioni del romanzo di Collodi per cinema e tv. Il primo a raccontare sul grande schermo la storia del burattino che diventa bambino è Walt Disney che sceglie Pinocchio per il suo secondo film d’animazione, nel 1940, con cui vinse due Oscar (per la colonna sonora e per la canzone). La versione più celebre è quella di Luigi Comencini che ha diretto lo sceneggiato televisivo in sei puntate del 1972 (Le avventure di Pinocchio) con Nino Manfredi, Gina Lollobrigida e il piccolo Andrea Balestri. Roberto Benigni ha rivisitato il classico interpretando il burattino nel film che ha pure diretto nel 2002.

