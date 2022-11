Tomaso smentisce il gossip e si regala un weekend con la Hunziker

Negli ultimi giorni sono state tante le voci riguardanti il rapporto tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. “Sono di nuovo una coppia”, “no, non ancora”, “assolutamente no, lui vede un’altra”.

Nel vortice di gossip sul loro conto anche quello che indicava l’imprenditore come legato a un’altra donna, Pamela Barretta, ex concorrente del programma Mediaset “Uomini e Donne”. Una notizia lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che però lo stesso Trussardi ha smentito categoricamente, utilizzando tra l’altro toni molto duri.

“Il sedicente esperto di gossip (a me sconosiuto) Amedeo Verza – scrive Trussardi su Instagram modificando il nome del suo “avversario” -, professa sulla mia vita privata… mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop”. “Sig. Verza – aggiunge poi l’imprenditore – quando getta m… sul ventilatore, dovrebbe mettercisi davanti… vedrà che poi le passa la voglia oppure, forse, visto il personaggio potrebbe anche piacerle”. Parole estremamente dure quelle di Trussardi, probabilmente adirato perché impegnato in un lento ma costante riavvicinamento alla Hunziker. Riavvicinamento confermato anche dagli ultimi post Instagram dei due che a quanto pare avrebbero trascorso un week end insieme in montagna, non sappiamo se in compagnia delle figlie, Sole e Celeste.

Michelle, infatti, ha pubblicato alcune foto in versione montanara con alle spalle il panorama di San Cassiano, luogo caro alla famiglia Trussardi-Hunziker. Tomaso non si vede, ma nelle stesse ore l’imprenditore è stato tradito dal tag presente in una foto condivisa dall’Hotel Fanes di San Cassiano, albergo che in passato ha più volte ospitato la coppia. Insomma Michelle e Tomaso continuano a vedersi, anche in montagna.