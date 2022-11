Takeoff, ucciso in una sparatoria il rapper dei Migos: aveva 28 anni

Il giovane cantante stava trascorrendo la serata con un altro membro della band, suo zio Quavo

Takeoff, il cui vero nome è vero nome Kirshnik Khari Ball, rapper del gruppo Migos è morto dopo una sparatoria fuori da una pista da bowling a Houston.

Lo ha confermato uno dei suoi rappresentanti. L’artista hip hop, che aveva solo 28 anni, si trovava nel locale, l’810 Billiards & Bowling, insieme a Quavo, produttore discografico nonché suo zio e membro dei Migos (il terzo membro è il cugino Offset). Le guardie di sicurezza che si trovavano nella zona, hanno sentito i colpi di arma da fuoco, ma non hanno potuto identificare l’autore o gli autori della sparatoria, ha detto un portavoce della polizia.

Stando ai video, nelle mani della polizia, sembra che il rapper stesse giocando a dadi insieme a Quavo, quando sarebbe scoppiata una lite nella sala in cui si trovavano. Durante la sparatoria un proiettile ha colpito Takeoff alla testa e nonostante i tentativi dei presenti di soccorrerlo, il cantante è morto sul posto.

Nella sparatoria sono state ferite anche altre due persone che sono state portate in ospedale, ma sembra che Quavo sia rimasto illeso.

Takeoff era il membro più giovane del gruppo rap Migos insieme a Quavo, vero nome Quavious Keyate Marshall, e Offset, vero nome Kiari Kendrell Cephus.

Tra le band rap di maggior successo dell’ultimo decennio, grazie a singoli come “Bad and Bougee”, “MotorSport”, “Stir Fry” e “Walk It Talk It”, il trio ha collaborato con artisti di rilievo come Drake, Nicki Minaj, Cardi B, ex moglie di Offset e Travis Scott.



Hanno pubblicato quattro dischi e hanno fatto una apparizione televisiva in una serie tv “Atlanta”, creata e interpretata da Childish Gambino, che li ha definiti: “I Beatles di questa generazione”.



Tra i tantissimi messaggi social di cordoglio, per la scomparsa del giovane rapper, spiccano quelli di Drake e Travis Scott.

Drake ha reso omaggio al rapper ucciso condividendo un’immagine di se stesso sul palco insieme a Takeoff in un concerto.

“Ho i ricordi più belli di tutti noi che vediamo il mondo insieme e portiamo luce in ogni città che tocchiamo”, ha scritto Drake: “Questo è ciò su cui mi concentrerò per ora… riposa tranquillo uomo dello spazio Prendi [il volo]”.

Drake e i Migos hanno avuto una lunga relazione professionale, collaborando a brani tra cui “Have Our Way” del 2021, “Walk It Talk It” del 2018 e il remix di Drake del 2013 del brano dei Migos “Versace”, che ha contribuito al grande successo del trio.

Anche Travis Scott ha ricordato Takeoff con un toccante post: “Per sempre il cadetto spaziale. Per sempre il razzo il più umile il più malato 4mai Take”.

L’artista nominato ai Grammy ha accompagnato il memoriale online con una ripresa in bianco e nero di lui in piedi accanto al compianto rapper.