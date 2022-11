Silvia Toffanin, compleanno in famiglia a Portofino

La conduttrice di “Verissimo” ha compiuto 43 anni e ha festeggiato con un pranzo informale in piazzetta con il compagno Pier Silvio Berlusconi e i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina

Silvia Toffanin festeggia il suo 43esimo compleanno in famiglia. La conduttrice di “Verissimo” ha spento le candeline dopo un pranzo informale in piazzetta a Portofino con il compagno Pier Silvio Berlusconi e i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, di 12 e 7 anni. Trascorrendo una giornata spensierata tra baci, abbracci e foto ricordo, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale “Chi”.

Quella di Silvia Toffanin è stata una festa ristretta alla cerchia familiare in uno dei ristoranti preferiti del borgo del Tigullio, “I gemelli”. Lo stesso ristorante dove a settembre tutta la famiglia si è riunita per festeggiare con una cena intima i sette anni di Sofia Valentina.

Un compleanno semplice, con un pranzo genuino, la torta al cioccolato e una sola candelina a forma di fontana spenta con un soffio collettivo. Dopo pranzo tutta la famiglia ha fatto una passeggiata lungo il porticciolo. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono goduti la magia del momento tra coccole con i figli e baci.