Mariah Carey dà il via al Natale: “È ora!”

Il filmato virale pubblicato dalla cantante ha ottenuto oltre diciotto milioni di visualizzazioni su Twitter

C’è una sola artista al mondo il cui nome viene immediatamente associato alla festa più attesa da grandi e bambini, ovvero Mariah Carey. Negli ultimi anni la cantante statunitense è divenuta un’icona del Natale con concerti, canzoni e video social da milioni di visualizzazioni.

Martedì 1° novembre l’artista ha ufficialmente aperto i festeggiamenti natalizi con un filmato sui suoi profili social.

MARIAH CAREY, IL VIDEO VIRALE

Nelle scorse ore la cantante ha condiviso un video mostrandosi nei panni di una strega dando poi il via alla magia del Natale allo scoccare della mezzanotte, come scritto nella didascalia: “È ora!”.

Il filmato è immediatamente divenuto virale tanto da contare al momento diciotto milioni di visualizzazioni e oltre 800.000 like su Twitter.

Il 29 ottobre 1994 Mariah Carey ha pubblicato All I Want For Christmas Is You iniziando la scalata a regina del Natale. Il singolo si è attestato subito in vetta alle classifiche di tutto il mondo divenendo nel corso degli anni una delle canzoni più vendute di sempre, tra le certificazioni un disco di diamante negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di più di dieci milioni di copie.

Grande successo anche per il videoclip da oltre 730.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

Se nel 1994 Mariah Carey ha pubblicato l’iconico disco Merry Christmas, sedici anni dopo è stata la volta di Merry Christmas II You, lanciato dal brano Oh Santa!