Film stasera in TV da non perdere mercoledì 2 novembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 2 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Words and Pictures, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Clive Owen e Juliette Binoche in una storia d’amore. Due docenti si sfidano nelle loro materie davanti agli studenti.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La macchinazione, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Massimo Ranieri e Libero De Rienzo in un film sugli ultimi mesi di vita di Pier Paolo Pasolini.

Nowhere Special – Una storia d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

James Norton in un film struggente. Affetto da una malattia incurabile, un padre vuole trovare una famiglia per il figlio di 4 anni.

Apocalypto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film di Mel Gibson ambientato al tempo dei Maya. Un giovane cerca vendetta in un turbine di violenza.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Viva l’Italia, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Graffiante commedia con Michele Placido, Alessandro Gassmann e Ambra Angiolini. Colpito da un’improvvisa demenza, un senatore non riesce più a mentire.

E’ complicato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Meryl Streep e Alec Baldwin interpretano due ex coniugi che dopo 10 anni e una vita diversa ritrovano la passione.

Un weekend da bamboccioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek in una commedia. Durante un weekend all’insegna del divertimento cinque amici rivivono i tempi andati.

Mancino naturale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Claudia Gerini in un film a stampo sportivo. Una giovane madre riversa le sue speranze sul figlio dodicenne affinché diventi un calciatore.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The gunman, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sean Penn e Javier Bardem in un film d’azione. Un ex agente speciale deve tornare alle armi per proteggersi da chi lo vuole morto.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Men In Black 3, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin nel terzo capitolo della nota saga fantascientifica.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Belle & Sebastien – Amici per sempre, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo film anche per la saga cinematografica tratta dai romanzi della scrittrice Cecile Aubry.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Hell fest, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un killer mascherato scatena la sua furia omicida in un luna park.

I PROGRAMMI IN CHIARO

L’Eredità – Una sera insieme, ore 21:20 su Rai 1

Puntata speciale del famoso quiz show, stavolta in prima serata.

Burraco fatale, ore 21:20 su Rai 2

Quattro amiche hanno la possibilità di partecipare a un torneo di burraco che potrebbe cambiare le loro vite.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

070, ore 21:20 su Canale 5

Show in onore della carriera di Renato Zero, che da poco ha compiuto 70 anni.

Dolittle, ore 21:20 su Italia 1

Robert Downey Jr. in un’epica avventura. Un dottore in grado di parlare con gli animali si avventura in una missione su un’isola deserta.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

X Factor 2022, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del famoso reality show musicale con Francesca Michielin alla conduzione e Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi come giudici.

Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana, ore 21:25 su Nove

Denzel Washington e John Travolta in un film d’azione. Un treno della metropolitana di New York viene preso in ostaggio.