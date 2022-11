Diletta Leotta e Loris Karius, c’è il primo bacio

La giornalista e il calciatore del Newcastle United escono allo scoperto in un ristorante milanese

Tra Diletta Leotta e Loris Karius l’attrazione è alle stelle. Nonostante si conoscano da poche settimane, la giornalista e il calciatore del Newcastle United non riescono a stare lontani. A Milano il settimanale “Chi” li ha fotografati in un notissimo ristorante milanese davanti al Duomo. Con tanto di bacio. La scelta di cenare fuori in un posto così in vista non è casuale, i due non si nascondono più.

Non solo. Per Halloween Diletta Leotta è volata a Londra, dove ad attenderla c’era il calciatore. Londra è la loro città, la City dove la Leotta sta perfezionando il suo inglese e dove i due si sono incontrati per la prima volta a una cena con amici comuni. Subito dopo la giornalista è tornata in Italia per motivi di lavoro e Karius l’ha raggiunta con un volo privato dopo la partita tra Tottenham e Newcastle United.

Ora eccoli di nuovo insieme, più affiatati che mai tra sguardi d’intesa e baci. Diletta ha voltato pagina con il modello Giacomo Cavalli che stava frequentando da mesi. I due hanno trascorso insieme un’estate di fuoco e sono usciti ufficialmente allo scoperto alle nozze del fratello di lei, Mirko Manola. Poi si sono detti addio.

Dopo la fine del fidanzamento (prossimo alle nozze) con Matteo Mammì, Diletta si era consolata tra le braccia di Daniele Scardina e poi si è vissuta il flirt mediatico con Can Yaman, che le aveva chiesto di sposarla. Adesso un inatteso colpo di fulmine le fa battere di nuovo il cuore.