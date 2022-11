Come per Disincanto, il nuovo trailer del film con Amy Adams e Patrick Dempsey

La pellicola arriverà su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 18 novembre

Amy Adams e Patrick Dempsey saranno nuovamente Giselle e Robert in Come per Disincanto, il sequel in uscita su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a quindici anni di distanza da Come d’incanto di Kevin Lima.

COME PER DISINCANTO, IL NUOVO TRAILER

Disney ha distribuito un nuovo trailer della pellicola diretta da Adam Shankman e con la sceneggiatura curata da Brigitte Hales. Il film vedrà i due innamorati affrontare nuove sfide, nel cast Idina Menzel, James Marsden, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays e Gabriella Baldacchino.

Il canale YouTube dei Walt Disney Studios ha pubblicato il secondo trailer del lavoro mostrandone immagini inedite.

Come per Disincanto arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 18 novembre.

L’account Instagram di Disney Plus Italia ha condiviso anche la locandina ufficiale ottenendo più di 10.000 like e numerosi commenti.

È il 2007 quando Come d’incanto debutta sul grande schermo conquistando immediatamente il favore del pubblico e della critica.

Il film ottiene ben tre candidature agli Academy Awards nella categoria Miglior canzone grazie ai brani Happy Working Song, So Close e That’s How You Know.