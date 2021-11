Rai2, stasera Lino Banfi si racconterà a “Ti Sento”

È Lino Banfi l’ospite dell’ultima puntata di “Ti Sento”, il programma condotto da Pierluigi Diaco, in onda alle 23.30 su Rai2.

Il popolare attore, aiutato da suggestioni sonore, ripercorrerà episodi della sua vita mai raccontati prima, svelando aspetti della sua personalità e del suo vissuto che non tutti conoscono.

Come sempre, ci sarà spazio per una canzone che Pierluigi Diaco dedicherà al suo ospite e che sarà ascoltata integralmente e supportata da un corredo di immagini montate dal regista Paolo Severini. In questa puntata il brano che sarà fatto ascoltare e vedere a Lino Banfi è “Anema e Core”, interpretata da Roberto Murolo.

Oltre ai diversi stimoli sonori e alla canzone, come sempre, si coinvolgerà l’ospite in un semplice, ma significativo esercizio utilizzando, un semplice foglio di carta su cui scrivere una frase – una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola – che per lui abbia un significato importante e attuale. Lo studio è arricchito dai disegni di Andrea Camerini che puntualmente interpreta artisticamente i suoni ascoltati.

Le repliche di “Ti sento” continuano il sabato alle 16.20 su Rai2 fino al 18 dicembre. Su Rai Radio2 prosegue invece l’appuntamento con gli ascoltatori tutti i giorni in diretta dalle 20.00 alle 21.00.