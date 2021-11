Rai Isoradio: Raffaella Mennoia, Monica Ward e Duilio Giammaria tra i nuovi “autostoppisti” di Igor Righetti

Saliranno a bordo anche il presidente dell’Ente nazionale protezione animali Carla Rocchi; il chirurgo plastico Giulio Basoccu; il medico veterinario Federico Coccia; l’influencer Lorenzo Castelluccio; l’avvocato Michele Pezone, responsabile dei diritti degli animali della Lega nazionale per la difesa del cane; l’esperto di informatica Alessio Fanfano

Continuano con nuovi personaggi gli emozionanti e divertenti viaggi de “L’autostoppista” Igor Righetti, dal martedì al giovedì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio diretta da Angela Mariella. Per questo suo format crossmediale innovativo, il giornalista e conduttore radiotelevisivo si è ispirato al film ‘Il tassinaro’ di suo cugino Alberto Sordi. È il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo Byron, il bassotto del conduttore, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati alla tutela e ai diritti degli animali. In ogni puntata, Righetti offre un passaggio sulla sua auto a personaggi celebri ignari, però, di essere saliti a bordo di un prototipo di vettura mai entrato in produzione in quanto anarchico e sovversivo. Un’auto interattiva con il guidatore e gli occupanti, permalosa ed eccentrica, che esprime il proprio disappunto o compiacimento su ciò che viene detto utilizzando anche la voce del navigatore satellitare e l’autoradio. Navigatore che su quest’auto diventa “navigattore”. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, inventori, imprenditori e personaggi celebri del mondo dello spettacolo e del giornalismo per raccontare l’Italia che cambia.Ecco gli autostoppisti di questa settimana.



Martedì 2 novembre: L’autrice televisiva Raffaella Mennoia, il presidente dell’Ente nazionale protezione animali Carla Rocchi e il chirurgo plastico, Giulio Basoccu.

Mercoledì 3 novembre: l’attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio Monica Ward; il medico veterinario Federico Coccia e l’influencer Lorenzo Castelluccio.

Giovedì 4 novembre: il giornalista, conduttore televisivo e direttore della struttura Documentari della Rai Duilio Giammaria; l’avvocato Michele Pezone (responsabile dei diritti degli animali della Lega nazionale per la difesa del cane) e l’esperto di informatica Alessio Fanfano.

“L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul digitale terrestre, sul satellite, su RaiPlay Radio (www.rayplayradio.it/isoradio), tramite la app di Radio Rai e in podcast sul sito di Rai Isoradio. Il programma va in onda anche in replica la notte, dal venerdì alla domenica, dalle 2 alle 3.