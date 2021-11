Ida sceglie Diego. Ma lui si nega. Pianti e urla a Uomini e Donne

Le prossime puntate di Uomini e donne si annunciano ricche di colpi di scena. Oltre all’arrivo di un nuovo tronista (Matteo Ranieri, ex scelta di Sophie Codegoni), i telespettatori assisteranno anche alla scelta di Ida Platano che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di abbandonare il programma con Diego Tavani. Nonostante i petali rossi scesi in studio, però, un colpo di scena avrebbe rovinato la favola e la coppia sarebbe scoppiata ancora prima di uscire dietro le quinte.

Ad anticipare quanto andrà in onda nei prossimi giorni nel dating show di Maria De Filippi è stato il sito Blasting News, che ha raccontato cosa è successo durante le registrazioni di sabato 30 ottobre, che vedremo su Canale 5 a partire dalla prossima settimana. Nelle ultime puntate Ida e Diego avevano intrapreso una conoscenza che si stava rivelando positiva. Che tra i due fosse scoppiata la scintilla lo aveva dichiarato, nel corso di una recente intervista, lo stesso Diego Tavani: “Ida a me piace tanto, sento qualcosa di speciale. Sono pronto a trasferirmi per lei”. Un sentimento che sarebbe stato contraccambiato anche dalla Platano, tanto da spingere la coppia a uscire dal programma nel tentativo di approfondire il sentimento lontano dalle telecamere.



Nel corso dell’ultima registrazione sarebbero dunque scesi i petali rossi in studio con Ida e Diego felici e sorridenti pronti a salutare tutti. Ma prima di congedarsi dal pubblico la Platano avrebbe deciso di confrontarsi, un’ultima volta, con Tina Cipollari. Tra le due non è mai corso buon sangue e sembra che Ida si sia voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa prima di abbandonare definitivamente Uomini e donne. Ma l’accesa lite innescatasi tra le due donne avrebbe lasciato esterrefatto Diego. Il cavaliere si sarebbe sentito escluso da Ida – messo in secondo piano rispetto alla scelta d’amore che stavano compiendo davanti a tutti – e avrebbe fatto un clamoroso passo indietro. “Diego ha fatto cenno a Maria che non sarebbe più uscito dallo studio con la dama e che si sarebbe accomodato nuovamente nel parterre dei cavalieri del trono over”, riportano le anticipazioni.

Un vero e proprio colpo di scena che avrebbe gelato Ida Platano che, sempre secondo le indiscrezioni, non sembra essere riuscita a fare tornare sui suoi passi Diego. Sempre secondo i rumor, Tavani non avrebbe trattenuto la delusione davanti alla telecamere, mostrandosi in lacrime per il triste epilogo.

Novella Toloni, ilgiornale.it