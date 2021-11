Festival internazionale dei Castelli Romani, trionfa Enzo Salvi

Trionfa al V festival internazionale dei castelli Romani il cortometraggio “Solamente tu” diretto da Emiliano Locatelli e interpretato da Enzo Salvi, aggiudicandosi i due premi principali (miglior cortometraggio e miglior attore protagonista) battendo la concorrenza degli altri 32 corti finalisti.

“È un grande onore per noi ricevere questi due premi. Il nostro corto è un’opera interamente auto-prodotta e il fatto che riesca a competere con opere molto più dispendiose a livello produttivo ci conferma che la nostra scommessa è risultata vincente: abbiamo deciso di puntare tutto sulla qualità artistica e tecnica del prodotto e soprattutto sulla sceneggiatura, che a nostro avviso è la base imprescindibile di ogni buon prodotto audiovisivo. Dedichiamo per questo motivo i due premi a tutta la troupe e a tutto il cast, soprattutto alla protagonista indiscussa della nostra pellicola, il Labrador Peggy”.

La serata, presenziata dalla madrina Anna Falchi ha visto tra gli altri premiati Francesco Ampolloni come miglior regista, Andrea Roncato, Ilenia Pastorelli e Franco Oppini. Enzo Salvi ha dedicato oltre al cast il film a Peggy come monito per la tutela degli animali sottolineando che proteggere è la più bella voce del verbo amare