Federica Pellegrini si sposa, ha detto “sì” al suo allenatore Matteo Giunta

La coppia ha condiviso sui social le foto del “sì”

“Io e te infinito e tutto il mondo fuori”, “Sono un ‘ragazzo’ fortunato… (ha detto si)” con queste due frasi Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato il loro prossimo matrimonio. Ebbene sì, la divina Federica Pellegrini convolerà a nozze con il suo allenatore. Indimenticabile il discorso, con annessa dichiarazione d’amore, di fine carriera al bordo vasca della piscina olimpionica a Tokyo: “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro”.

Federica Pellegrini e il “sì” a Matteo Giunta

La notizia del matrimonio è stata annunciata con due foto su Instagram: una ritrae il momento della proposta, l’altra i loro volti sorridenti dopo il “sì”. Ci sono già idee in ballo per l’addio al celibato che sono state proposte proprio dal fratello di Federica, Alessandro.

Sono moltissimi gli atleti italiani che hanno fatto i propri auguri alla coppia come Fabio Fognini e Paola Egonu.

Chi è Matteo Giunta e com’è nato il loro amore

La coppia, prima di rendere ufficiale il loro legame, viveva tenendo ben separate la sfera privata da quella lavorativa. In un’intervista al Corriere della Sera Pellegrini raccontò di come essere usciti alla luce del sole gli abbia cambiato la vita “stiamo scoprendo un nuovo modo di vivere” dichiarò. E di sicuro sulla scia di questo cambiamento è arrivata anche la proposta. Matteo è tecnico federale e allenatore della squadra della Pellegrini, ricordiamo che si sta preparando per i playoff a Napoli della Isl (International Swimming League).

