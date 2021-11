Eternals 2, possibile il sequel del cinecomic Marvel? Risponde uno dei produttori

Con Eternals dietro l’angolo, il Marvel Cinematic Universe ospiterà le avventure dei “nuovi” eroi in altri lungometraggi, sequel compreso? Il producer Nate Moore ha una risposta

Con Eternals di Chloé Zhao in arrivo domani 3 novembre nelle nostre sale, i fan del Marvel Cinematic Universe si domandano quali siano le prospettive in altri lungometraggi per i numerosi personaggi introdotti in questo film. Nulla viene introdotto in un film dai Marvel Studios per non essere recuperato in seguito in qualche maniera (anche sotto forma di serie in streaming su Disney+), ma forse in questo caso le domande sono più pressanti dopo le prime reazioni non entusiastiche della critica. Uno dei producer dei Marvel Studios, Nate Moore, ha risposto a una domanda del Toronto Sun sulle possibilità di un vero e proprio sequel, un Eternals 2 (immaginiamo non nella Fase 4, ma più probabilmente nella successiva). Ecco la sua risposta: “un sequel non è obbligatorio. Naturalmente abbiamo idea su dove potremmo andare, ma non c’è una regola scolpita nel marmo di doverne fare tipo tre, come se questo fosse il primo.”

Insomma, i Marvel Studios con gli Eternals si mantengono aperta ogni strada, e di strade ne hanno parecchie considerando il cast corale del film, composto tra gli altri da Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington e Brian Tyree Henry. Nel frattempo, la fase 4 al cinema ha già incassato nel mondo oltre 800 milioni di dollari grazie a Black Widow e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, con la sorpresa di quest’ultimo che ha superato la performance di Natasha. Non dimentichiamo che il Marvel Cinematic Universe vive anche appunto su Disney+, con il recente animato What If? e l’imminente Hawkeye con Jeremy Renner, in partenza dal 24 novembre.

