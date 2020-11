Italia 1, oggi inizia la nuova stagione dei Simpson

Da oggi alle 14.55 su Italia 1 gli episodi inediti della 31esima stagione della sitcom cult “I Simpson”.

24 nuovi episodi che si aggiungono agli oltre 600 della serie animata più longeva della televisione, sempre in grado di adattarsi all’attualità senza perdere l’irriverenza e l’ironia che hanno fatto amare gli abitanti di Springfield in tutto il mondo.Tra le tante guest star di questa stagione compaiono i nomi di Bill Porter, Jane Goodall, Jason Momoa, Cate Blachett, John Legend e Kevin Feige,

Creato dal fumettista Matt Groening nel 1987, il celebre cartone animato tratta, in chiave umoristica, molti aspetti della condizione umana, tra cui la politica, la cultura, la società statunitense e la stessa televisione.