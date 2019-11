Uomini e Donne, Giulia D’Urso e la sintonia con Giulio: “Qualcosa di raro”

Non è passata inosservata a Uomini e Donne la nuova corteggiatrice Giulia D’Urso. La ragazza ha scelto immediatamente di conoscere solo Giulio Raselli, rifiutando così una conoscenza con Alessandro Zarino. In realtà, è giunta nel programma con nessuna scelta.

Giulio l’ha subito portata in esterna ed è proprio trascorrendo del tempo con lui che ha preso la decisione di dichiararsi. Le spaventava molto il contesto, in quanto si dice una molto timida. Ma non pensava assolutamente che si sarebbe lasciata travolgere così velocemente da una persona che ha conosciuto solo per qualche ora.

Oggi può sicuramente dire di essere contenta di aver corso il rischio. È in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, che la D’Urso spiega come sta provando in questa nuova esperienza. Assisteremo al suo arrivo in studio e sarà impossibile non notare la forte complicità che già c’è con Raselli. Lei stessa rivela che non ci sono, in realtà, parole per spiegare cosa si sia creato tra loro.

Inizialmente era molto agitata all’idea di uscire in esterna, proprio perché aveva dei timori su questo nuovo contesto. “Eppure quando ho visto Giulio, siamo stati qualche minuto insieme e mi è bastato poco per sciogliermi”, dichiara la corteggiatrice. E questo è avvenuto proprio grazie a Raselli, che le ha permesso di lasciarsi andare.

Le era già successo di trovare questa sintonia immediata con un altro uomo, ma ammette che “è qualcosa di raro”. Di Raselli le piace la sua ironia e la sua schiettezza. “Mi dà la sensazione di essere molto uomo”, ammette Giulia. La nuova corteggiatrice parla anche del fatto di essere stata lei a rifiutare l’opportunità di conoscere anche Alessandro. La ragazza è convinta che non avrebbe trovato “niente di meglio” in Zarino. Le sembra addirittura di conoscere Giulio da una vita!

di Rebecca Megna, gossipetv.com