Rino Gaetano, la sorella Anna: ‘La Gianna della canzone non è mai esistita’

“La Gianna della canzone non è mai esistita“. Così Anna Gaetano, sorella di Rino, commenta con l’Adnkronos l’intervento della signora Ada Pometti che a ItaliaSì, il programma condotto da Marco Liorni, ha affermato di essere la Gianna dell’omonima e celebre canzone del cantautore.

“La Gianna del brano doveva chiamarsi Anna perché era un omaggio che voleva fare mio fratello a me ma non suonava bene perciò hanno deciso di farlo diventare ‘Gianna’. La signora (Ada Pometti, ndr) su Raiuno ha recitato per tutto il tempo raccontando un sacco di menzogne, e lo ha fatto pure male”.

Lo sfogo della sorella di Rino Gaetano

Anna Gaetano prosegue così il suo sfogo: “Forse lo ha fatto per farsi un po’ di pubblicità, ha detto anche che quando ha conosciuto mio fratello era alto e biondo ma Rino non è mai stato biondo, è stato sempre moro!”.

La donna fa poi sapere che forse nella prossima puntata del programma di Rai 1 è previsto un suo intervento per parlare della questione: “Probabilmente sabato prossimo ‘ItaliaSì’ mi farà un’intervista telefonica perché io non voglio apparire, sono stata male, ho avuto il cancro due volte e non voglio nemmeno arrabbiarmi. Solo i familiari possono parlare di Rino inutile chiamare gli estranei che non c’entrano niente! Gli estranei stessero a casa loro e parlassero della loro famiglia”.

di Redazione, Tvzap