Lady Gaga e David Beckham, incontro tra la strana coppia

La strana coppia, quella che non ti aspetti. Lady Gaga e David Beckham si incontrano a Los Angeles per una chiacchierata.

Una sorta di intervista doppia in cui parlano di progetti, infanzia, lavoro.

L’ex calciatore chiede alla pop star quale sarà il prossimo piano e la risposta non si fa attendere: “Non lo so ancora, ma ciò di cui sono sicura è che ci sarà uno scoppio di ispirazione e quando arriverà, lo prenderò”.

“Mi piace sempre lasciare che la creatività arrivi sotto forma di ispirazione” ha detto Gaga nel video girato per Tudor.

Mentre la stella del calcio parlando del suo carattere ha sottolineato: “Ogni volta che qualcuno si rivolge a me e mi dice di non fare qualcosa, la sto già facendo”.

Ma quali sono stati i momenti più “audaci” per David? “Quelli in cui non mi sono arreso”. E la cantante ha aggiunto: “E bello poter gridare di essere forti”.

di Redazione, tgcom24