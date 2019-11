Alessio Boni papà per la prima volta, la compagna Nina Verdelli è incinta

All’indomani della fine della seconda stagione de La strada di casa, la fiction di Rai 1 che si è congedata dal pubblico con l’ultima puntata in onda martedì 29 ottobre su Rai 1 sfiorando i 4 milioni di telespettatori, Alessio Boni dà la più bella delle notizie: a breve diventerà papà.

Alessio Boni diventa papà

La lieta novella viene confermata dall’attore al settimanale Oggi. 53 anni, il volto di tante fiction di successo si prepara a misurarsi con biberon e pannolini: “Sarà a marzo” dice, “Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato“. A renderlo padre è la compagna Nina Verdelli, più giovane di lui di quasi vent’anni, giornalista che sta al suo fianco da 4 anni.

La strada di casa 3 senza Alessio Boni?

Quanto invece al destino della fiction La strada di casa è probabile che una terza stagione, se mai dovesse esserci, non vedrà più come protagonista Fausto Morra, interpretato proprio da Boni: il personaggio infatti ha concluso il suo arco narrativo.

Morra, infatti, è in fin di vita a causa di un tumore al pancreas e inoltre ha concluso la sua missione: riportare tutti i suoi cari sulla strada di casa, sulla retta via.

di Redazione, Tvzap