Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

In seguito alla sparizione di Matias e Marcela, il Generale fa perquisire la Villa ma Raimundo ha nascosto i due ragazzi nel passaggio segreto presente nello studio di Francisca. Così lo stesso Generale cerca di far confessare Alfonso facendogli credere di aver catturato il figlio, ma l’uomo non gli crede. Allora si accanisce su Emilia e decide di lasciarla da sola in cella con una guardia. Nel frattempo Consuelo continua ad essere gravemente malata: questo porta Julieta a sentirsi in colpa per quanto accaduto e di conseguenza a non darsi pace. Date le condizioni della donna, Prudencio ritiene che offrire a Saul una tregua sia la soluzione migliore in quel momento. Tuttavia Julieta non si fida e consiglia a Saul di non abbassare la guardia. Finalmente Fe riesce a testimoniare davanti ad un giudice e accusa Emilia ed Alfonso di averla aggredita. Tuttavia il Generale Perez de Ayala non lo ritiene sufficiente per liberarli.Dopo aver inventato una scusa, Prudencio va a casa di Julieta e fa cadere a terra il vaso di vetro che contiene la valeriana da lui avvelenata. Per aiutare gli amici, Raimundo rivela al Generale che Nicolas si trova in Portogallo: in cambio riesce ad ottenere la liberazione di Emilia e Alfonso. Nel frattempo Don Anselmo informa Saul che Prudencio potrebbe avere in mente qualcosa a scapito suo e di Julieta, quindi il ragazzo gli suggerisce di fuggire.Nonostante Alfonso sia finalmente uscito dal carcere, non riesce a superare quello che è successo e questo porta involontariamente al compimento del piano del Generale: minare il rapporto con Emilia. Infine Saul vorrebbe andare lontano da Puente Viejo, ma Julieta pone delle resistenze: la giovane non lascerà il paese fino a quando sua nonna non si sarà completamente ristabilita. Tuttavia, dopo aver incrociato lo sguardo di Prudencio, è talmente spaventata che sembra decisa a partire.

