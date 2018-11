Domani tornerà, su Rai2, “Sereno variabile”

Tappa in Toscana per le troupe di Sereno Variabile. Nella puntata in onda domani alle 18.00 su Rai2, Osvaldo Bevilacqua ci proporrà un itinerario nella Lucchesia tra arte, storia, musica e sapori.

Nelle campagne di Lucca, assisteremo ad alcune fasi della raccolta delle olive e si parlerà dei pregi e delle proprietà dell’olio DOP lucchese, si incontrerà una coppia di allevatori che producono formaggi e a loro verrà consegnata la medaglia di Sereno Variabile.

Arrivato in città nella scenografica Piazza dell’Anfiteatro, Osvaldo verrà accolto dalle note di un brano eseguito da un quintetto di archi formato da allievi del locale Istituto Musicale Boccherini e poi intervisterà alcuni giovani disegnatori di fumetti che gli rendono omaggio con delle simpatiche caricature. Nella centrale Corte del Biancone Osvaldo parlerà con uno dei venditori di libri usati e antichi ed entrerà in una libreria dove incontrerà il noto giornalista Alan Friedman, che ama molto la città di Lucca tanto da viverci per alcuni mesi all’anno dedicandosi anche alla produzione di olio. Lasciato il capoluogo il conduttore partirà alla scoperta dei dintorni di Lucca.

Giunto a Camigliano, frazione del comune di Capannori, si intratterrà con un gruppo di ciclo escursionisti argentini e poi visiterà la scenografica cinquecentesca Villa Torrigiani, immersa in uno splendido parco proclamato miglior giardino privato italiano per il 2018.

Nella successiva tappa raggiungeremo Borgo San Gennaro, sede di una magnifica pieve romanica dove viene custodita una statua lignea attribuita a Leonardo da Vinci. Maria Teresa Giarratano percorrerà un tratto delle storiche mura di Lucca, oggi divenute un frequentato parco pubblico e vero polmone verde della città.