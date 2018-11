Rita Dalla Chiesa e il dolore per Frizzi: “Mi manca moltissimo”

Rita Dalla Chiesa vive ancora nel dolore. La scomparsa di Fabrizio Frizzi l’ha colpita e così la conduttrice non perde occasione per dedicare un ricordo all’ex marito. E questa volta ai microfoni de La vita in Diretta ha voluto raccontare un retroscena legato a un programma condotto inieme a Frizzi nel 2015, “La Posta del Cuore”: “Titolo migliore non poteva essere scelto”. Poi racconta come andarono le cose: “Mi chiamò Barbara Boncompagni mentre ero in Sicilia. Mi chiese se avevo voglia di condurre il programma. Quando seppi di Fabrizio Frizzi mi disse che lui mi aveva voluta. Allora gli chiesi se Carlotta sapesse, perché era particolare che tornassimo a lavorare insieme”.

L’avventura artistica partì grazie al rapporto solido che aveva legato i due anche dopo la separazione: “Non so chi dei due era più emozionato. E poi siamo andati in onda il giorno del nostro anniversario di matrimonio. Io ero emozionata, ma ho saputo che lui lo era più di me. Ma lui era un grandissimo professionista, sa come prendere il pubblico”. Infine si lascia andare al dolore: “Ci penso, mi manca moltissimo, a me e a tutta la mia famiglia. Lui è sempre stato presente, anche dopo che ci siamo separati. Mi manca molto, mi succede a volte di pensare di chiedergli una cosa per poi rendermi conto che non è più possibile”. L’estremo omaggio di una donna che non ha mai nascosto i suoi sentimenti.

Franco Grilli, Ilgiornale.it