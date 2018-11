Ascolti tv, un’altra vittoria per “L’allieva”

Grandi ascolti ieri sera su Rai1 per la fiction “L’sllieva 2” scelta da 5 milioni 22 mila spettatori, con il 21.5 di share, che si aggiudica la prima serata. A seguire ottimo risultato per “Porta a porta” che raggiunge 1 milione 113 mila con il 10.8.

Su Rai2 molto bene la settima puntata di “Pechino Express – Viaggio in Africa” che ha ottenuto 1 milione 620 mila spettatori e il 7.4 di share. Su Rai3, il film “Io, Daniel Blake” è stato visto da 1 milione 50 mila spettatori, pari ad uno share del 4.3.

Nel preserale di Rai1 sempre bene “L’Eredità”, con 4 milioni 617 mila spettatori e il 22.6 di share, mentre “I soliti ignoti – Il ritorno” è il programma più visto nell’access prime time con 4 milioni 968 mila e il 20 di share. In evidenza su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” con 1 milione 178 mila e il 4.7 di share e su Rai3 “Non ho l’età” con 1 milione 451 mila e il 6.1.

Da segnalare nel daytime “Storie italiane” con 1 milione 739 mila spettatori e il 19 di share, “Vieni da me” con 1 milione 894 mila e l’11.6, e “La vita in diretta” che è stato il programma più seguito del pomeriggio sia nella prima parte con 1 milione 944 mila e il 14 che nella seconda con 2 milioni 482 mila e il 16.3. Su Rai3 nel daytime, ancora un ottimo risultato per “Geo” con 2 milioni 4 mila spettatori e uno share del 13.

Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 9 milioni 358 mila spettatori e il 37.7 di share, la seconda serata con 3 milioni 970 mila e il 32.7 e l’intera giornata con 4 milioni 359 mila e il 37.2.