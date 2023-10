Ascolti tv di domenica 1 ottobre

Parte con il pieno d’ascolti la seconda stagione di “Cuori”: la serie di Rai 1, che racconta le avventure dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni ’60, conquista la prima serata con 3 milioni 49 mila spettatori e il 19,4 di share. Su Rai 2 “Il collegio” ottiene il 5,7% con oltre 1 milione di telespettatori (1 milione 11 mila).

Nel day time della rete ammiraglia in evidenza “Unomattina in famiglia” con il 20,6% e 1 milione 168 mila spettatori, “A Sua Immagine” con il 17,2% e 1 milione 181 mila spettatori, la Santa Messa il 19,6% e 1 milione 274 mila e, a seguire, l’Angelus con il 20,7% e 1 milione 790 mila spettatori. Buon risultato anche per “Linea verde” con il 23,2% e 2 milioni 693 mila spettatori, “Domenica In” che nella prima parte ha totalizzato il 18,6% pari a 2 milioni 191 mila, mentre “Da noi… a ruota libera” è stato seguito da 1 milione 409 mila spettatori con il 15,1 di share.

Nel preserale domina ancora “Reazione a catena” con il 25,9% e 3 milioni 695 mila spettatori, mentre in access prime time sempre vincente “Affari tuoi” con il 23,1% e 4 milioni 305 mila spettatori. In seconda serata “Speciale Tg1” ha segnato il 6,7 di share con 432 mila spettatori.

Su Rai 2 da segnalare “Citofonare Rai 2” con 361 mila spettatori e il 4,2%, “Novantesimo minuto” con il 5,4% e 563 mila spettatori, mentre in seconda serata “La Domenica sportiva” ottiene l’8,4% e 786 mila spettatori.

Su Rai 3 in evidenza “In mezz’ora” con il 7,1% e 821 mila spettatori e, a seguire, “Il mondo di In mezz’ora” con il 6% e 593 mila spettatori. “Rebus” ha totalizzato 520 mila spettatori con il 5,7% e, subito dopo, il secondo dei quattro speciali di “Kilimangiaro – On the road” ha avuto 682 mila spettatori con il 7%.

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 24 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2:00-26:00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24

28,9%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

25,1%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24

30,1%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

24,3%