Laura Cremaschi e Alessandro Moggi si sono lasciati, ennesimo addio vip

Sarebbe stata lei a mettere fine alla relazione dopo un anno insieme

Un’altra coppia vip è scoppiata: quella formata da Laura Cremaschi e Alessandro Moggi. Dopo un anno insieme, è stata la Regina del Web di “Avanti un altro” a mettere fine alla relazione con il procuratore sportivo. In estate erano stati paparazzati tra coccole e baci al largo di Capri dal settimanale “Chi” e niente lasciava presagire la rottura imminente.

Amore al capolinea

A riportare la notizia della fine della storia tra Laura Cremaschi e Alessandro Moggi è stato “The Pipol Gossip”, che però non ha svelato nulla a proposito dei motivi che li hanno condotti alla rottura. Sui social lei non si è esposta a proposito, del resto sulla sua storia d’amore è sempre stata molto vaga. Le prime voci di una relazione erano iniziate a circolare a marzo, quando i due si frequentavano già da qualche mese ed erano partiti per un viaggio romantico alle Maldive. I 15 anni di differenza tra loro sembravano non essere un problema, ma alla fine qualcosa non ha funzionato e le differenze hanno preso il sopravvento.

Festa di compleanno per Laura Cremaschi

Le ultime storie Instagram di Laura Cremaschi sono dedicate ai festeggiamenti per il suo 35esimo compleanno. Ha passato la giornata negli studi di registrazione di “Avanti un altro” e ha spento le candeline insieme agli altri membri del Salottino. Dal 2017 fa parte del cast del programma, prima in veste di Bonas (ruolo che dalla prossima edizione sarà ricoperto da Sophie Codegoni) e, negli ultimi 2 anni, come Regina del Web. Nel suo passato televisivo ci sono anche la partecipazione a “Temptation Island” come tentatrice e al “Grande Fratello Vip” come concorrente.

Gli amori passati

Nel passato sentimentale di Laura Cremaschi c’è una relazione con Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli, durata dal 2003 al 2005. Alessandro Moggi invece ha fatto coppia con Raffaella Fico: la storia tra loro era seria e le nozze sembravano dietro l’angolo quando, improvvisa, è arrivata la rottura.

L’anno nero degli amori vip

La rottura tra Laura Cremaschi e Alessandro Moggi si aggiunge alla lunga lista degli amori finiti nel 2022. Pochi giorni fa Alessia Marcuzzi ha annunciato la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi mentre Wanda Nara, dopo un tira e molla, ha detto addio a Mauro Icardi. Senza contare l’addio da prima pagina di Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo 20 anni d’amore, e quello di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un’altra coppia che sembrava inossidabile. A loro si aggiungono anche Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, che si sono lasciati dopo 14 anni insieme e Ludovica Frasca che ha confessato sui social l’addio da Frank Faricy.