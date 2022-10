Figment, la mascotte di un’attrazione di Disney World avrà un suo film

Il piccolo drago avrà una pellicola tutta sua, dopo alcuni cameo in Inside Out e Toy Story 4

Figment, il piccolo drago viola mascotte dell’attrazione “Journey Into Imagination with Figment” di Disney World a Orlando, avrà un film tutto suo. Deadline ha riportato la notizia che a produrre questo progetto sarà Seth Rogen con la sua Point Grey, mentre Dan Hernandez e Benji Samit sono già al lavoro sulla sceneggiatura.

CHI È FIGMENT?

Creato nel 1983 dai disegnatori Disney Tony Baxter e Steve Kirk, Figment è diventato il protagonista della giostra “Journey into Imagination” all’interno del parco di divertimenti. Nel 1998 la sua attrazione è stata chiusa e sostituita con un’altra poi chiusa nuovamente nel 2001. Dal 2002 però è stata riaperta al pubblico ed è visitabile ancora oggi.

FIGMENT TRA CINEMA E FUMETTI

Il piccolo drago ha già debuttato sul grande schermo per brevi apparizioni in Inside Out e Toy Story 4. Inoltre è apparso in alcuni cortometraggi Disney negli anni ’80 e ha recitato in due serie di fumetti della Marvel Comics della Disney, ma ora potrebbe essere la star di un lungometraggio pensato apposta per lui.

IL FUMETTO MARVEL

Scritto da Jim Zub e disegnato da Filipe Andrade, Figment della Marvel Comics è stato pubblicato nel 2014 e conta a oggi cinque numeri. Nel 2015 è arrivata una seconda serie di fumetti, Figment 2, disegnato da Ramon Bachs e scritto sempre da Zub. Altri fumetti pubblicati come parte della linea Marvel Disney Kingdoms includono Seekers of the Weird, Big Thunder Mountain Railroad, The Haunted Mansion e Enchanted Tiki Room.