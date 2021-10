Romina Power, 70 anni da Los Angeles ad Al Bano fra ‘stop & go’

Sono 70 le candeline sulla torta di Romina Power, nata il 2 ottobre del 1951 a Los Angeles ma naturalizzata italiana. Si scrive Romina Power ma si legge Al Bano & Romina, per quanto forte e duraturo, con diverse rotture, stop & go, è stato il legame sia artistico che familiare con Albano Carrisi, formando una delle coppie più gradite dal pubblico italiano, sia quello degli appassionati di musica che quello appassionato di gossip. Del resto, al suo rapporto con il cantante pugliese sono legati sia i successi musicali, alcuni dei quali clamorosi, sia la nascita di quattro figli: Ylenia (di cui non si è più saputo nulla di certo e la cui presunta morte è datata 31 dicembre 1993, giorno della sua misteriosa scomparsa), Yari, Cristel e Romina jr Jolanda.

Lei è invece figlia del famoso attore americano Tyrone Power e dell’attrice messicana Linda Christian. Fu proprio il padre, innamorato di Roma, a darle il nome Romina, che poi si è diffuso in Italia dove Romina Francesca Power – questo il suo nome completo all’anagrafe – arriva quando ha 9 anni, portata dalla madre e dal patrigno, due anni dopo la morte del padre, prima di trasferirsi in Inghilterra. Il s odalizio personale e musicale con Al Bano data 1967, anno in cui entra nel cast nel film musicarello tratto dal brano ‘Nel sole’ in testa alle hit con oltre un milione e mezzo di dischi venduti.

Nel 1970, i due artisti si sposano e dal loro matrimonio nasceranno quattro figli. Il successo ‘in solitaria’ arriva nel 1981 con ‘Il ballo del qua qua’, mentre in coppia nel 1984 Al Bano & Romina conquistano il Festival di Sanremo cantando ‘Ci sarà’, dopo il secondo posto nel 1982 con ‘Felicità’ e prima del terzo posto nel 1987 con ‘Nostalgia canaglia’ e nel 1989 con ‘Cara terra mia’. Nel 1999 la separazione e nel 2012 il divorzio da Al Bano, con un parallelo ritiro dalle scene, interrotto nel 2013 da un concerto in coppia a Mosca e nel 2015 con le esibizioni sempre in coppia all’Arena di Verona e all’Ariston di Sanremo, dove torna nel 2020 con Al Bano quali ospiti d’onore del Festival della canzone italiana.

Enzo Bonaiuto, Adnkronos