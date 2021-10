Fino all’ultimo battito seconda puntata: riassunto e dove vedere la replica

Fino all’ultimo battito: anticipazioni, streaming, Raiplay, replica, RaiPremium, riassunto della seconda puntata

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Fino all’ultimo battito, che ha esordito la scorsa settimana con un buon riscontro di pubblico. In Fino all’ultimo battito con Marco Bocci non sono mancati i colpi di scena ma soprattutto gli attimi con il fiato sospeso. E le anticipazioni di Fino all’ultimo battito annunciano che la tensione crescerà sempre di più. Prima di leggere cos’è successo nella nuova puntata di Fino all’ultimo battito vediamo dove recuperare gli episodi per chi li avesse persi. Dunque su Raiplay Fino all’ultimo battito è disponibile con tutte le puntate. Inoltre lo streaming di Fino all’ultimo battito è disponibile, sempre su Raiplay, durante la messa in onda della puntata. Invece la replica della seconda puntata di Fino all’ultimo battito andrà in onda oggi, venerdì 1 ottobre, su RaiPremium, alle 21:20.

Fino all’ultimo battito seconda puntata, riassunto: Io confesso

Nel primo episodio della seconda puntata di Fino all’ultimo battito, dal titolo Io confesso, l’evasione di Patruno ha scosso tutti. Il Pm Pansini, però, è convinta che all’interno dell’ospedale ci sia un basista. In Fino all’ultimo battito chi ha i nervi più tesi è Diego Mancini, interpretato da Marco Bocci, che si sente con il fiato sul collo. Inoltre Rosa, interpretata da Bianca Guaccero teme che il figlio, fino ad ora tenuto lontano dalla malavita, possa avere contatti con il nonno. Diego, sempre più minacciato dai boss, si presta ai loro favori peggiorando la sua posizione. Il papà di Vanessa intanto denuncia Diego.

Fino all’ultimo battito anticipazioni, riassunto della seconda puntata: Il patto con il male

Nel secondo episodio della seconda puntata di Fino all’ultimo battito, dal titolo Il patto con il male, Anna e Mino si avvicinano. Intanto Diego è sotto accusa dalla Polizia e così chiede alla malavita di insabbiare le indagini. Il dottore, in Fino all’ultimo battito, non ha obiettivi loschi ma vuole solo aiutare Vanessa e per farlo ha bisogno di tempo. Infine Anna riprende rapporti col padre. L’appuntamento è per giovedì prossimo con la terza puntata di Fino all’ultimo battito.

