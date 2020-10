Jim Parsons ha avuto il Covid: “Ecco come Sheldon Cooper l’avrebbe affrontato…”

Jim Parsons, lo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory, ha avuto il Covid.

A rivelarlo lo stesso attore, 47 anni, in un’intervista televisiva, che ha spiegato anche come avrebbe reagito di fronte al contagio il suo personaggio.

In collegamento con il Tonight Show di Jimmy Fallon, Jim Parsons ha rivelato di aver avuto il Covid insieme al marito, Todd Spiewak.

“È accaduto a metà marzo, all’inizio della pandemia. Non sapevamo di averlo, credevamo solo di avere un raffreddore. Poi ci siamo ripresi e ci siamo accorti che non avevamo ancora recuperato il gusto e l’olfatto: è stata una sensazione strana, indescrivibile. Non pensavo che gusto e olfatto potessero sparire per così tanto tempo”.

L’attore ha scoperto di aver avuto il virus solo dopo il test sierologico.

“Cosa ho fatto durante la quarantena? Quello che abbiamo fatto tutti, cioè mangiare in continuazione. Tra l’altro, non avevo il gusto, quindi mangiavo tanto ma ogni cibo non sapeva di niente. Credo sia la definizione migliore di calorie sprecate”.

Poi spiega come Sheldon Cooper avrebbe affrontato il Covid. “Lui sì che avrebbe apprezzato la pandemia, è il momento che aspettava da tutta la vita. Nella serie c’è un episodio in cui fabbrica un robot, chiamato Shelbot, che si muove con delle ruote e ha uno schermo in cui appare proprio Sheldon: lui lo usava per incontrare le persone senza dover uscire di casa”.

“Non mi ricordavo di quell’episodio, mi è venuto in mente quando ci siamo ritrovati in quella situazione, costretti alle videochiamate per restare in contatto con parenti e amici. Sicuramente Sheldon, in questa situazione, sarebbe stato molto bene” ha concluso divertito.

