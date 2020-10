Gregoraci in retromarcia, a Pierpaolo Pretelli dice: ‘Cosa vorresti da me? Io ho la mia vita, non stiamo insieme’

I bollenti spiriti si sono raffreddati? Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci ha fatto quantomeno una parziale retromarcia in quella che sembrava una corsa spedita verso una relazione alla luce del sole con Pierpaolo Pretelli. I due nei giorni scorsi erano apparsi molto affiatati, lui aveva anche raccontato di aver ricevuto rivelazioni intime da parte di lei. Ora però le cose hanno preso una direzione un po’ diversa e per alcuni versi opposta. Tutto è iniziato quando un aereo ha sorvolato il cielo di Cinecittà con uno striscione: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Il destinatario era proprio Elisabetta. Tutti hanno immediatamente pensato che a farglielo recapitare fosse stato un uomo con cui magari aveva intrapreso una tenera amicizia prima di varcare la soglia della porta rossa del GF Vip.

Da quel momento Pierpaolo ha smesso di parlare con la 40enne. Dopo qualche ora però c’è stato un confronto e la Gregoraci non è stata affatto tenera. “Mi sembra un po’ esagerato che tu non mi abbia parlato per due ore. Perché io ho la mia vita e tu hai la tua vita”, ha detto all’ex velino. Lui ha provato a capire meglio la situazione: “Tu hai qualcosa fuori di qui?”. Lei allora è apparsa marcare ancora di più le distanze: “Perché tu cosa vorresti da me? Secondo me il tuo atteggiamento è un po’ ‘too much’ dopo 17 giorni…”. “Io e te abbiamo una bella complicità, ma io e te non stiamo insieme, quindi il fatto che tu ti sia chiuso così mi ha fatto rimanere un po’ male…”, ha concluso l’ex Lady

Insomma, c’è stato un mezzo chiarimento finito con un abbraccio, però le parole della showgirl sono apparse piuttosto dure. Ha messo le cose in chiaro e fatto capire all’ex velino che la sua libertà viene prima di tutto, almeno per ora.

