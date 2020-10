Arriva FIND-Festival Internazionale Nuova Danza

In corso a Cagliari dal 29 settembre, e fino al 30 ottobre, il FIND-Festival Internazionale Nuova Danza, alla sua 38^ edizione. Nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dalla pandemia, FIND è quindi tornato a interagire e a coinvolgere diversi luoghi e spazi della città con un programma ricco ed estremamente interessante curato da Cristiana Camba, a cui è affidata la direzione artistica dell’intera kermesse. Perché “All we can do is dance” (“tutto quello che possiamo fare è ballare”), come recita lo slogan di questa edizione che punta a essere uno spazio di rinascita sia per la creazione artistica che per il pubblico…e allora che danza sia con performance, residenze, incursioni artistiche in diversi luoghi della città. Grazie a uno sforzo ulteriore, con la passione che contraddistingue il progetto FIND, in cartellone accanto ai nomi della coreografia italiana, Camba porta in Sardegna anche artisti europei che si affiancheranno a giovani autori e progetti in collaborazione con network nazionali.

L’obiettivo di FIND – organizzato da Maya Inc (Sardegna) e realizzato con il sostegno di MiBACT, Regione Sardegna (Assessorati alla Cultura e Turismo), Comune di Cagliari e Fondazione Sardegna – è infatti quello di offrire al pubblico una fotografia del presente attraverso i linguaggi della nuova danza, forma d’arte in movimento in grado di cogliere l’attimo e di proiettarlo nel futuro. Per questo, la manifestazione accoglie anche quest’anno protagonisti storici, nuove certezze e artisti emergenti della danza contemporanea in un programma vivace e articolato. Il via è avvenuto nello splendido scenario dell’Orto dei Cappuccini con una serata breaking 8 Festival Internazionale Videodanza: un concerto di Incontri musicali (Sardegna) con la direzione di Giacomo Medas, 9 videoproiezioni e un estratto dalla coreografia “Mammai Manna” figli d’arte Medas (Sardegna), con Chiara Mameli e Luca Massidda, riadattamento coreografico dello stesso Massidda. Non mancheranno anche per questa edizione 2020 le incursioni a sorpresa, : le vetrine dei negozi del centro cittadino si animano grazie alle performances di ASMED (Sardegna) dal titolo “SHOWINDOWS 2020” con le coreografie di Lucas Delfino e Valeria Russo.

Nella stessa giornata inaugurale l’Orto dei Cappuccini ha ospitato in serata il secondo appuntamento con Serata Breaking 8 Festival Internazionale Videodanza: protagonista in danza ASMED (Sardegna con “Zatò e Ychi”, coreografia firmata a quattro mani da Valeria Russo e Lucas Delfino per la regia Senio G.B. Dattena, con Valeria Russo, Lucas Delfino e i percussionisti Marco Caredda e Cinzia Curridori. Lo spettacolo sarà in replica a serata intera anche venerdì 16 ottobre alle ore 20.30 ai Giardini sotto le Mura di Cagliari.