Elisabetta Gregoraci, mistero sul ritorno di fiamma con Francesco Bettuzzi: a chi è diretto il messaggio che l’imprenditore condivide sul social?

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono tornati insieme? I rotocalchi rosa dicono di sì, ma è mistero sul ritorno di fiamma…

Il settimanale Diva e Donna ha sorpreso la showgirl, che anche recentemente ha ribadito di essere single, e il fondatore del marchio Pure Herbal mentre erano in aeroporto in partenza per Lampedusa. I due nei giorni scorsi sono stati sull’isola a fare immersioni insieme, come testimoniano anche le foto condivise sui loro profili Instagram, in cui, però, non appaiono mai in coppia. Tutto lasciava presupporre una reunion degna dell’happy end e invece potrebbe non essere come appare.

Al ritorno dalla vacanza da Lampedusa Francesco Bettuzzi, ora all’estero, a Bali, ha pubblicato un post nelle sue IG Stories. “Si imparano tante cose dalla vita ma la cosa più dura da imparare e superare è la persona che mentre ti tradiva nella maniera più subdola ti diceva fidati…”, scrive. A chi sono indirizzate le sue parole, un vero e proprio sfogo?

E’ mistero sul ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi. Il 40enne già a fine luglio, quando c’era stato il primo crack con la 39enne ex moglie di Flavio Briatore, aveva affidato il suo pensiero sulla relazione al social.

”Una coppia, a casa mia, è formata da due… non da tre”, aveva fatto sapere ai follower, come a lasciare intendere che nel rapporto si sentisse quasi un ‘terzo incomodo’, con la presenza di Briatore, forse, un po’ troppo invasiva, seppur da ex marito.

Ora, dopo qualche giorno di relax al mare a esplorare ‘vicini, vicini’ i fondali marini, potrebbe essere accaduto nuovamente qualcosa tra i due…

