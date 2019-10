Daria Bignardi: “Il Grande Fratello? Non lo guardo più. Il mio fu un’esperienza unica”

Il Grande Fratello di oggi sarebbe molto diverso da quelle delle origini, lascia intendere Daria Bignardi, protagonista di una intervista pubblicata sul nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni.

Fu lei a presentare le prime due storiche edizioni del reality che ha modificato la visione del piccolo schermo: dopo le stagioni 2000 e 2001, lasciò il timone a Barbara D’Urso, che avrebbe condotto fino al 2004 e poi ancora nel 2018-19; in mezzo, le nove annate sotto l’egida di Alessia Marcuzzi (senza contare la versione Vip).

La Bignardi ha confessato di non guardare il GF di oggi, che per molti ha perso l’aura sperimentale degli inizi. “No, non lo guardo più, anche se in genere vedo le prime puntate dei vari programmi…Do un’occhiata a tutto.”

Un’esperienza unica e irripetibile

“Di quella Tv non so cosa sia rimasto”, prosegue la Bignardi, nel ricordare quando il Grande Fratello iniziò 20 anni fa. Alla prima esperienza con un reality show (successivamente sarebbero nati Isola dei Famosi e tanti altri), Mediaset decise di puntare su una conduttrice intellettuale e non troppo mainstream: una scelta vincente, dal momento che il GF fu un successo immenso e lei conquistò Telegatto e Premio Regia Televisiva. “È stata un’esperienza unica e irripetibile”, ricorda ancora oggi la Bignardi con piacere.

Daria Bignardi torna in tv con L’Assedio



La conduttrice torna in televisione da mercoledì 16 Ottobre con L’Assedio, che andrà in onda sul Nove. Seguito ideale del suo noto talk “Le invasioni barbariche”, il programma racconterà l’attualità e la società di oggi confrontandosi con le celebrità dello spettacolo, con la gente comune e con i personaggi del momento.

Sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, la Bignardi ha anticipato uno degli ospiti che intervisterà: la giornalista Bianca Berlinguer.

di Valeria Morini. fanpage.it