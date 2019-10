Mattino 5, Antonio Caprarica: “LadyD aveva una generosità di cuore, Meghan Markle recita e sarà un’attrice per la vita”

“Lady Diana aveva una generosità di cuore, Meghan Markle recita e sarà un’attrice per tutta la vita”. Ospite a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, il giornalista Antonio Caprarica non ha di certo riservato parole amorevoli nei confronti della duchessa di Sussex.

A scatenare la reazione del celebre corrispondente della Rai da Londra sono state le immagini del viaggio in Africa di Harry e Meghan, in particolare Caprarica si è soffermato sulle foto che mostravano la coppia ripercorrere i luoghi in cui Lady Diana si batté contro le mine antiuomo. “Questo fantasma che continua a dominare la vita dei Windsor probabilmente lo farà ancora molto a lungo, rovinando soprattutto le donne che entrano nella famiglia”.

E il giornalista si è mostrato tagliante quando ha parlato del confronto tra l’indimenticata Diana Spencer con la Duchessa di Sussex: “C’è una differenza radicale, lei aveva una generosità di cuore che per Meghan Markle è una recita”. Caprarica ha poi rincarato la dose: “Meghan sarà un’attrice per tutta la vita, è stata scritturata per questa parte”.

Il giornalista non ha criticato solo la duchessa ma anche il marito Harry, affermando come, a suo parere, la passeggiata tra le mine fosse solo un tentativo di “scimiottare la madre”: “La passeggiata fatta da Diana vent’anni fa era un gesto rivoluzionario e di coraggio, la fece due volte attraverso mine davvero presenti. Rifarla oggi non ha poi molto senso” ha commentato Caprarica.

Huffingtonpost.it